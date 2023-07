Rita Pereira contou com várias reações às imagens que publicou na sua página de Instagram esta segunda-feira, onde surge em biquíni para promover a sua coleção.

A atriz não ficou indiferente a muitos dos comentários, tendo respondido a alguns seguidores e até deixado mensagens motivadoras.

"Se a Rita me emprestar esse corpo, desempenho qualquer tarefa em qualquer ramo de atividade nesse look", disse uma internauta. "Tenho a certeza que não preciso emprestar. Todos temos corpos bonitos, é a forma como nós nos vemos que faz a diferença. Não interessa se são mais gordos, mais magros, com estrias, com isto ou aquilo, o que importa é gostarmos de nós, respeitarmo-nos e sermos felizes com o que temos", realçou Rita Pereira.

© Instagram_hyndia

Numa outro comentários, que também não passou despercebido aos olhos da atriz, pode ler-se: "Rita, não tenho palavras. És uma mulher incrível e ajudas muitas de nós, e falo por mim. És uma inspiração muito grande. A minha mãe diz que sou mãe e não me posso vestir assim. E eu respondo sempre que se a Rita pode, eu também posso".

"Muito obrigada pelas tuas palavras. Fizeste o meu dia porque é exatamente essa a mensagem que gosto de passar: não é por sermos mulheres, por sermos mães, por termos esta ou aquela idade, esta ou aquela profissão, que temos de mudar quem somos. Nós somos e podemos ser tudo o que quisermos", respondeu Rita Pereira.



© Instagram_hyndia

