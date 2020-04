Fechada em casa por causa da quarentena, Rita Pereira faz questão de aproveitar todos os raios de sol que entram pela sua varanda.

Ainda esta quinta-feira, dia 2, a atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia na qual surge em biquíni, juntamente com a 'cãopanheira'.

"Ainda bem que diziam que ia chover toda a semana. Não sei quem está mais feliz com este solinho, se eu ou a Heyvi. Reparem bem no sorriso dela", afirmou na legenda da publicação.

Eis o retrato!

Leia Também: Rita Pereira recorda Rodrigo Menezes cinco anos após a sua morte