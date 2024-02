Rita Pereira esteve na tarde desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, na qual falou, entre outros temas, sobre os seis meses que esteve a viver no Brasil para a gravar a série 'Dona Beja'.

Na sua conta no Instagram, a atriz revelou que estava "nervosa" para esta conversa.

"Ainda não me tinha sentado nesta cadeira. A entrevista do Goucha. Estava nervosa, confesso, não por ser o Manuel Luís, pois sabia que ele teria o maior respeito por mim, mas sim por estar a aprender a ser esta Rita 'diferente' depois do Brasil", começou por escrever.

"A verdade teve sempre uma extrema importância em mim e por mais que, às vezes, me traga dissabores, continuarei sempre a acreditar que será o melhor caminho. Quem viu a entrevista?! Aproveito para agradecer todo o vosso apoio", concluiu.

