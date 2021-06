O ator Paulo Vasco recorreu nas últimas horas à sua conta oficial de Facebook para partilhar com os seus seguidores uma publicação que revela uma descoberta caricata sobre opiniões políticas e sentimentos partidários de Maria Vieira, que nos últimos tempos se revelou apoiante e membro do partido Chega.

"Ontem descobri esta preciosidade. A coisa anã do Chega. Já votou na APU (Aliança povo unido), que viria a dar lugar à CDU. Mudam-se os tempos... mudam-se as vontades", pode ler-se na legenda de um panfleto antigo da APU onde, entre os artistas, se vê o rosto e nome de Maria Vieira.

Rita Lello não ficou indiferente à publicação do conhecido ator da Revista à Portuguesa e reagiu com um comentário onde acende a polémica sobre a relação de Maria Vieira com o marido - Fernando Rocha.

"Coitada. Todos sabemos que ela é vítima de sequestro de identidade - não sei se o termo jurídico existe mas parece-me que reflete o que se passa - por parte do marido, e não fazemos nada. É um caso muito complexo este. A Maria Vieira é uma vítima publicamente reconhecida", atira.

"Embora existam casos em que as vítimas de tão abusadas não se imaginam a sobreviver sem o agressor, ela não deixa de ser vítima. Lembro-me dela nesta altura, eu era miúda, ela morava perto da nossa casa em São João do Estoril. Não era má pessoa", termina, deixando clara a saia opinião sobre as polémicas publicações de Maria Vieira nas redes sociais.

