Está na hora de dizer adeus a Nova Iorque. Depois de dias de descoberta e muito aventura pela 'Big Apple', eis que Rita Ferro Rodrigues e a filha preparam-se para regressar a Portugal.

Falando sobre a despedida, a apresentadora fez uma reflexão sobre esta viagem na sua conta de Instagram, deixando uma mensagem à filha.

"Ela ainda está a dormir enquanto escrevo isto. Hoje termina a nossa aventura em NY. Seguimos para Lisboa e eu vou feliz, serena e cheia de saudades dos meus queridos rapazes.

Mas esta mensagem é para ela, Leonor. A minha primeira filha - não sei se ela terá total consciência de que quando nasceu me virou o mundo de cabeça para baixo e me fez ficar durante meses a tremer que nem varas verdes com medo de falhar, de não estar à altura da responsabilidade e amor que sentia por aquele ser minúsculo e totalmente dependente de mim. Sentia-me um bebé com um bebé ao colo. Lembro-me de olhar para ela e chorar de felicidade e medo. Sim, as duas coisas.

Agora eu tenho 45 e ela 19... e caraças! Que delícia esta circunstância de idades. Já só há amor e cumplicidade (e algumas turras) e sempre o mundo virado de cabeça para baixo mas agora as duas juntas nessa arquitetura, a ritmos diferentes, claro, mas de cabeças encostadas, para o que der e vier.

A Leonor é reservada e muito ciosa da sua privacidade. Não escrevo muitas vezes sobre ela porque ela não gosta - e eu respeito isso. Hoje tem de ser. Ontem, enquanto caminhávamos no Central Park com o sol de inverno a aquecer-nos as bochechas ela:

'Mãe, obrigada por isto. Foi a melhor viagem da minha vida. Nunca me vou esquecer'.

And just like that uma felicidade imensa. E diz que a felicidade é isto, estes instantâneos de perfeição em que todas as peças parecem magicamente encaixar".

