Rita Ferro Rodrigues fez uma nova publicação na sua página de Instagram onde revela que optou pelo teletrabalho, como é recomendado pelas autoridades. Isto porque é aconselhado que se evite deslocações desnecessárias por causa do agravamento das condições climatéricas.

E depois de ter tido más experiências no ano passado, desta vez decidiu adotar mais cuidados.

"A trabalhar de casa porque nas cheias do ano passado ficámos sem um carro… Não me apetece ficar sem o outro que ainda agora levou bateria nova (na foto não é a minha casa, quem me dera)", começou por escrever, deixando depois uma reflecção sobre as mudanças de alguns hábitos.

"Há pouco estava aqui a pensar que já só uso saltos quando tem mesmo de ser, de resto nestes pés só entram ténis, botas, chinelos… tudo o que é raso, confortável e à prova de tralhos. Soutiens com aros e ferros também foram ao ar. (Porque raio usei essas máquinas de tortura durante tanto tempo? Juro que não entendo). Encontro-me no saboroso caminho da aceitação do poder do 'não'. Chupa Joana Marques", enumerou, identificando a animadora das 'Três da Manhã' da Renascença.

"Não me apetece… não vou. Deixei de ter pachorra para conversa de circunstância e fretes variados. Aprendi a não opinar por tudo e por nada. Ler, ouvir, observar em silêncio (sobretudo quando toda a gente está em bicos de pés a gritar) é um trunfo. Recolho aos meus aposentos quando sinto a cabeça a fritar de cansaço. E nem peço desculpa: informo, então adeus senhoras e senhores e lá vai ela", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

