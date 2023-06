Na véspera do aniversário da filha, Rita Ferro Rodrigues fez uma rara partilha com os seguidores da sua página de Instagram.

A apresentadora mostrou uma imagem em que aparece em família, junto do companheiro, Ruben Vieira, da filha mais velha, Leonor, e do enteado, Miguel. O filho mais novo, o único fruto da relação com Ben, o pequeno Eduardo, foi quem tirou a fotografia.

Após a partilha, os comentários não tardaram a chegar e Leonor não passou despercebida. "A tua filha está uma gata", disse a atriz Andreia Dinis. "A filhota é a cara da mãe", comentou uma seguidora.

Mas Rita Ferro Rodrigues não ficou por aqui e pouco tempo depois, já após a meia-noite, assinalou o aniversário de Leonor com novas imagens da filha.

"21 [anos] a 21 de junho. A minha maior revolução, primeiro amor avassalador, nariz empinado, remoinho que anuncia tempestades, a pessoa que mais me faz rir agarrada à barriga a pedir clemência, a que mais me questiona e faz ser melhor todos os dias, a mais desarrumada, louca, super organizada no caos, responsável e querida, a que mais me preocupa por ser mulher num mundo de homens mas também a mais 'badass', corajosa e forte nas circunstâncias mais difíceis e inesperadas. Ai sim… este post vem com muita baba associada", disse a apresentadora.

"Parabéns Leonor, meu amor, vou emocionar-me sempre com o teu crescimento, és uma mulher mas serás sempre a minha bebé querida. Sempre e para sempre a minha bebé querida", completou.

Nesta segunda partilha, Leonor foi novamente muito elogiada.

