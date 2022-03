Rita Egídio deixou os seus seguidores absolutamente chocados ao partilhar no decorrer desta semana uma publicação enigmática onde afirmava ter fugido de casa e estar a passar por um momento desesperante.

"Há momentos na vida que temos de morrer para nascer de novo. Eu há seis meses que não sei quem sou, há seis meses 'fugi' de casa e deixei os meus filhos porque há anos que eu queria fugir e não conseguia", começa por ler-se na partilha, que foi entretanto eliminada das redes sociais.

"[...] Estou sozinha no meu apartamento e estou em pânico, mas sabem que mais, eu sou uma das mais valentes guerreiras deste mundo e não vou morrer hoje, eu vou vencer tudo isto, montar a minha escola de novo e ensinar gratuitamente mulheres em relações abusivas para que possam sair delas. Estou sozinha. Estou apavorada. Quero morrer, mas não tenho coragem de morrer", lia-se ainda na perturbadora partilha, que terminava com Rita a referir que queria "sair do armário" e assumir que é bissexual.

© Reprodução Facebook/ Rita Egídio

Horas depois de ter feito esta publicação, a antiga atriz recorreu novamente às redes sociais para gravar um vídeo onde, deitada na cama, diz que não se arrepende do que escreveu.

"As pessoas em geral não comentaram mas a minha coleção de ex-marido e ex-namorados ficou muito ofendida com as últimas palavras que coloquei lá", afirma, referindo-se ao facto de ter assumido sentir-se bissexual.

"Nunca tive uma relação lésbica, tive sexo com mulheres e foi bom... ponto final", esclarece, dando conta de que decidiu aos 41 anos entrar numa "autodescoberta".

Ainda neste mesmo vídeo, Rita afirma estar a viver no México mas a ponderar voltar para Portugal depois da onda de apoio que diz ter recebido.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

