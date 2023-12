Para Ricky Martin, a véspera de Natal também é sinónimo de aniversário.

O cantor porto-riquenho e espanhol faz este domingo, dia 24 de dezembro, 52 anos, uma data que deverá celebrar em conjunto com os quatro filhos, os gémeos Mateo e Valentino, Renn e Lucía.

Este é o primeiro aniversário e Natal do cantor após o anúncio do divórcio. Martin e Jwan Yosef conheceram-se em 2015, iniciaram uma relação no ano seguinte e casaram-se em 2018.

Em julho deste ano, o cantor e o pintor colocaram um ponto final na relação, tendo invocado "diferenças irreconciliáveis" como motivo da separação.

