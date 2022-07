Ricky Martin acabou por 'vencer' o caso contra o sobrinho que o acusou de assédio e relações sexuais. Isto porque o sobrinho, de 21 anos, retirou a reivindicação.

Ainda de acordo com o TMZ, fontes próximas relatam que o juiz terá rejeitado a ordem de restrição temporária que tinha emitido há uma semana.

Como já tinha sido noticiado, o cantor participou na audiência, esta quinta-feira, através de uma videochamada.

"Assim como tínhamos antecipado, a ordem de restrição temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que a decisão de arquivar o processo foi apenas sua, sem qualquer influência ou pressão externa", partilhou a equipa jurídica do cantor.

"E o acusador confirmou que estava satisfeito com a sua representação legal. O pedido veio do acusador, que pediu para arquivar o caso. Isto nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático a fazer falsas alegações sem nada para as comprovar. Estamos felizes por o nosso cliente ter visto a justiça a ser feita e agora pode seguir em frente com a sua vida e carreira".

