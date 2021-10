Sir Richard chegou à propriedade com o bastão na mão, acompanhado pela Marching 100, a banda internacionalmente aclamada da St. Augustine High School da vizinha Lafayette Square.

Os proprietários do hotel Buccini/Pollin Group e Virgin Hotels New Orleans presentearam a escola com uma doação para ajudar e apoiar os danos ao prédio causados pelo furacão Ida, enquanto o CEO da Virgin Hotels, James Bermingham, e o fundador do Virgin Group, Sir Richard Branson, falavam aos alunos.

Depois de o desfile chegar ao Virgin Hotels New Orleans, Sir Richard, James Bermingham e Dave Pollin do Buccini/Pollin Group presidiram a uma cerimónia de inauguração que refletiu a dedicação e o compromisso de Sir Richard com o Big Easy.

Os alunos e participantes receberam uma árvore de magnólia nativa para plantar, da Common Ground Relief cuja campanha Plante um Milhão de Árvores visa ajudar as comunidades da cidade e da Costa do Golfo.

Convidados musicais e artistas, incluindo Ivan Neville e DJs Boyfriend, Logic e Jodeci Juice, apresentaram os restaurantes e espaços de entretenimento do hotel. As apresentações aconteceram em toda a propriedade - desde o Shag Room e Commons Club, no andar térreo, até o Pool Club e Dreamboat do 13º andar.