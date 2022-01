O namoro de Ricardo Pereira e Joana Schreyer mostra-se cada vez mais sério aos olhos do público. Ainda esta segunda-feira, o ex-concorrente levou a namorada e os filhos a passear pela zona do Parque das Nações, em Lisboa, e não podia estar mais feliz com o ambiente familiar.

"Passear com esta companhia… Como não ser grato? De facto não podia pedir melhor maneira de começar a semana, o mês, o ano", escreveu Ricardo na sua página de Instagram, onde destacou algumas imagens.

Recorde-se que Ricardo e Joana conheceram-se durante a participação no 'Big Brother', da TVI, e foi dentro da casa mais vigiada do país que iniciaram o romance.

Leia Também: Miguel Cristovinho altera foto do Instagram para cómica imagem de Kasha