Celebra-se esta quinta-feira, dia 4, o Dia Mundial Contra a Obesidade - uma data particularmente simbólica para o ator Ricardo Castro, que há uns anos deixou o país boquiaberto ao surgir com menos 52 quilos. E foi precisamente com um antes e depois da sua perda de peso que destacou nas redes sociais

"Durante muitos anos deixei-me dormir, porquê? Porque era mais fácil. Sabia no mais profundo fundo de mim próprio, que tinha de fazer alguma coisa mas era brilhante a enganar-me", começou por desabafar na legenda da publicação.

O ator continuou, recordando o momento em que foi diagnosticado com apneia do sono: "Chegou a notícia - tens apneia do sono muito grave, vais morrer provavelmente com uma paragem cardiorespiratória, o teu sono não é reparador, por isso toma lá esta máquina de respiração assistida (CPAP). Vais dormir com ela para o resto da tua vida. És obeso e serás sempre obeso".

Contra todas as probabilidades, Ricardo Castro deu ouvidos "ao amor próprio" e iniciou uma luta pela melhor versão de si mesmo para recuperar, sobretudo, qualidade de vida.

"Voltas a baralhar as cartas da vida e começas tudo de novo. Cheio de medo, reinventas a tua ementa, aprendes a exercitar o teu corpo e devolves a máquina que te injeta o ar para não morreres. Já não precisas dela. Descobres que mudaste mais por dentro do que por fora e só os que te amam percebem isso... outra vez o amor... os outros apenas vêem fotos de revistas. Nasceste outra vez! Quantas pessoas podem dizer isso? Não te deixes dormir", rematou.

Vale recordar que a grande mudança na vida de Ricardo Castro deu nas vistas quando o ator da sitcom 'Prédio do Vasco' foi capa da revista Men's Health.



