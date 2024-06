Reynaldo Gianecchini foi diagnosticado com Síndrome de Guillain-Barré. O ator brasileiro, de 51 anos, tomou conhecimento da doença autoimune durante a preparação do musical 'Priscilla, a rainha do Deserto' no qual dá vida à drag queen Mitzi/Tick

O artista falou sobre ao assunto durante um podcast no qual participou esta semana.

"Desenvolvi até uma doença autoimune muito louca que foi me paralisando as mãos, as pernas. Tive uma coisa que se chama Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, que seu próprio sistema imunológico, os seus nervos, vão te paralisando", afirmou.

De notar que a doença pode levar à danificação da mielina, uma camada de gordura que reveste as fibras nervosas.

Um dos seus sintomas é formigueiro nas mãos, pés, dedos, tornozelos e pulsos.

