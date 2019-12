Manuel Luís Goucha está de férias esta semana, deixando o comando do programa 'Você na TV', da TVI, entregue a Maria Cerqueira Gomes.

Os primeiros dias da semana foram passados a recarregar baterias no seu monte no Alentejo, mas agora o apresentador decidiu passar os dias de descanso que lhe restam longe de Portugal.

O destino escolhido foi desvendado nas redes sociais do seu marido, Rui Oliveira, que o acompanhou nesta 'escapadinha'. O casal está em Frankfurt, na Alemanha, tal como nos revelam as publicações do empresário.

Leia Também: Manuel Luís Goucha doa cinco mil euros a pais de criança com doença rara