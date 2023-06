Do extenso - e brilhante - currículo de Luís Aleluia passaria a fazer parte a novela da TVI 'Festa é Festa'. O ator, que morreu na passada sexta-feira, aos 63 anos, estava a gravar a longa produção do canal de Queluz de Baixo e em breve seria possível ver a sua prestação no pequeno ecrã.

Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal, partilhou nas stories do Instagram algumas imagens inéditas deste novo personagem de Luís Aleluia.

Nestes registos, o ator surge muito sorridente. Veja-os na galeria.

Vale lembrar que Luís Aleluia foi encontrado sem vida em casa. De luto deixa a mulher, Zita Favretto, e os dois filhos.

