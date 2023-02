Já é conhecida a causa da morte do irmão mais novo de Hayden Panettiere, Jansen Panettiere.

O ator, de 28 anos, morreu de cardiomegalia – uma condição conhecida por 'coração grande' - e de "complicações com a válvula aórtica". As informações chegam por parte da família em declarações à ABC News, cita o Page Six.

Num comunicado destacaram ainda o carisma, talento e gentileza de Jansen Panettiere.

"O seu carisma, a compaixão pelos outros e o seu espírito criativo vão viver para sempre nos nossos corações e nos corações de todos os que o conheceram", destacaram.

De recordar que Jansen Panettiere morreu de repente no passado dia 19 de fevereiro.

