'Spencer', uma produção realizada por Pablo Larraín e protagonizada por Kristen Stewart, que dará vida à eterna princesa Diana, encontra-se agora a ser feita no Reino Unido (depois de ter estado na Alemanha), numa última fase de gravações, nota o Deadline.

Este é um filme que se foca apenas num fim de semana na vida de Lady Di, nomeadamente aquele que passou com a família real britânica no Natal em Norfolk, e onde foi tomada a decisão de que se iria casar com o príncipe Carlos.

A propósito da tão aguardada trama foi revelada mais uma imagem oficial de Kristen na pele da mãe do príncipe William e Harry, e a verdade é que esta impressiona pelas semelhanças.

A título de curiosidade, será o ator de 'Poldark', Jack Farthing, a interpretar o príncipe Carlos.

