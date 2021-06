Renée Zellweger está a namorar com Ant Anstead, como avança o TMZ. Informação que chega depois de terem trabalhado juntos no início deste mês, quando filmaram um episódio do 'Celebrity IOU Joyride', da Discovery +.

Não se sabe ao certo quando começou o romance, mas as fontes garantem que neste momento estão comprometidos.

A notícia do namoro chega poucos dias depois de ter sido revelado que o divórcio de Ant Anstead com Christina Haack foi finalizado. Ambos dividem a custódia do filho que têm em comum, o pequeno Hudson, de um ano. Ant é também pais de mais duas crianças, fruto de uma relação anterior.

