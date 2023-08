No próximo dia 19 de setembro, as vencedoras do Mundial de futebol feminino serão recebidas pelos reis Felipe VI e Letizia no Palácio da Zarzuela.

Esta será a primeira ocasião em que o rei poderá felicitar a seleção pessoalmente, depois de no domingo, dia 20, terem vencido a Inglaterra por 1-0, com a rainha Letizia e a infanta Sofia a aplaudi-las na bancada.

No final da partida, mãe e filha festejaram com as jogadoras em campo e a rainha entregou-lhes a Taça de Campeãs do Mundo, um momento do qual já lhe tínhamos dado conta e que pode ler aqui.

Recorde-se que o Mundial de futebol feminino decorreu em Sidney, na Austrália.

