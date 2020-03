A ministra da Igualdade Irene Montero, está infetada com COVID-19, segundo confirmou esta quinta-feira o Palácio da Moncloa.

A Rainha Letizia e Irene Montero estiveram juntas num ato público na última sexta-feira, e as imagens desse encontro mostram as duas a cumprimentar-se com beijos na cara.

O marido de Irene Montero, vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, encontra-se em isolamento profilático, anunciou o Governo espanhol em comunicado. Ambos os governantes, do partido Podemos, têm uma filha em comum, escreve a imprensa espanhola.

Segundo a nota de imprensa do Palácio da Moncloa, Irene Montero está "em boas condições" e Pablo Iglesias mantém-se em quarentena por precaução.

Seguindo os protocolos estabelecidos, a declaração diz que "testes de diagnóstico" voltarão a ser realizados esta quinta-feira pela manhã a todos os membros do Governo. Os resultados serão conhecidos ao longo da tarde e serão oficialmente comunicados, lê-se na nota oficial.

Todas as reuniões programadas na agenda do primeiro-ministro passam a partir de hoje a ser realizadas eletronicamente.

Em Espanha, os deputados Javier Ortega Smith e Carlos Zambrano (ambos do Vox), bem como Ana Pastor (PP), também estão infetados com o novo vírus.

A doença já matou 84 pessoas em Espanha e infetou quase 3.000.