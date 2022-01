Os reis Felipe VI e Letizia estão prestes a embarcar na primeira viagem internacional de 2022. Será ainda em janeiro e o destino é europeu.

Foi divulgado esta segunda-feira que no próximo dia 31 os reis de Espanha vão viajar até Viena, na Áustria, a convite do presidente Alexander van Der Bellen.

A visita dos reis foi anunciada no mesmo dia em que a infanta Cristina, irmã de Felipe VI, anunciou a separação de Iñaki Urdangarin.

A realeza espanhola tem estado no centro de uma polémica depois do ex-desportista ter sido apanhado de mãos dadas com uma colega de trabalho. As imagens foram publicadas numa revista e foram a 'gota de água' no casamento de 24 anos.

Felipe e Letizia, no entanto, não se deixam abalar pelo escândalo e continuam focados na agenda oficial.

Leia Também: É oficial. Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin avançam com o divórcio