Último ato dos reis de Espanha nos Países Baixos. Felipe VI e Letizia encerraram a visita de Estado na noite desta quinta-feira, dia 18 de abril, com um evento com o qual agradeceram aos anfitriões, os reis Guilherme e Máxima, e no qual também esteve presente a princesa herdeira Amalia.

O local escolhido para o evento foi o Museu STRAAT, sobre arte urbana e graffiti, com um acervo que reúne mais de 180 obras de artistas diferentes. Os soberanos e a princesa percorreram a exposição Duo, que é pioneira na Europa e reúne obras de artistas urbanos holandeses e espanhóis.

Eram 19h (18h em Lisboa) quando os reis e a princesa chegaram ao museu. Todos se cumprimentaram com beijos e Amalia fez uma reverência aos reis de Espanha.

Enquanto passeavam pelo museu, foi evidente a cumplicidade entre espanhóis e holandeses, tendo sido possível ver Letizia a conversar animadamente com a princesa Amalia, assim como um alegre cumprimento entre Felipe VI Guilherme.

Além disso, os fotógrafos registaram ainda um momento carinhoso entre os reis de Espanha, quando Felipe VI colocou o braço em volta da cintura da mulher.

Percorra a galeria e veja as imagens deste evento de despedida.

Leia Também: Rainha Letizia impressiona com novo vestido e tiara russa em banquete