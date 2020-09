O palácio real declarou que o príncipe herdeiro Haakon assumiu interinamente as funções oficiais do seu pai, incluindo a participação numa reunião programada com o Governo norueguês.

O monarca, figura que representa a união do seu país, já havia sido hospitalizado no início de janeiro.

O monarca havia sido operado em 2003 de um cancro na bexiga, depois foi submetido a outra operação em 2005 por problemas nas válvulas cardíacas.

Com um grande espírito desportivo e capitão emérito – participou nomeadamente nos Jogos Olímpicos e ganhou várias outras competições -, Harald tem demonstrado uma saúde frágil nos últimos anos, mas sempre se recusou a abdicar.

O monarca ascendeu ao trono após a morte de seu pai, o rei Olav, em 17 de janeiro de 1991.

Harald V foi o primeiro rei a nascer em solo norueguês desde o século XIV, casou-se com uma plebeia – Sónia da Noruega – e conquistou os corações no seu país ao liderar o luto em 2011 pelas vítimas do massacre provocado pelo extremista de direita Anders Behring Breivik, que deixou 77 mortos em 2011.

Em 2016, um discurso de Harald em apoio aos direitos e diversidade dos homossexuais atraiu ampla atenção internacional.

O discurso foi compartilhado dezenas de milhares de vezes nas redes sociais.