Esta terça-feira foi de festa para o rei Carlos III. O soberano britânico soprou as velas do seu 75.º aniversário e recebeu numerosas mensagens de parabéns, às quais a Casa Real respondeu já ao final do dia.

Na publicação feita nas redes sociais podem ver-se duas imagens captadas em Piccadilly Circus, em Londres, que retratam um outdoor bastante grande com uma fotografia do rei a preto e branco e a mensagem "Feliz 75.º aniversário Sua Majestade".

"Avistado em Piccadilly Circus… Obrigado por todos os votos de felicidades no 75.º aniversário de Sua Majestade hoje", pode ler-se na legenda das fotos.

De recordar que também esta terça-feira foi lançado um novo e ambicioso projeto pelos reis Carlos e Camilla, o Coronation Food Project, uma iniciativa inovadora que visa ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e apoiar aqueles que vivem em situação de insegurança alimentar.

Neste dia especial o rei teve ainda direito a um 'concerto privado' da banda dos Irish Guards, que tocaram a música dos 'Parabéns'.

Leia Também: Carlos III celebra 75 anos. As fotos amorosas publicadas pela Casa Real