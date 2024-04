Ninguém tem dúvidas de que Sandra Oh é um dos principais rostos de 'Anatomia de Grey', embora a atriz tenha deixado a série em 2014. O projeto tem um lugar especial no seu coração, mas um regresso é pouco provável.

"Adoro que me perguntem isso porque a Cristina Yang [personagem que interpretou na série] é muito querida no meu coração. Ainda assim, diria que não voltarei tão cedo", respondeu Sandra ao repórter do Entertainment Tonight durante a promoção da série 'The Sympathizer', onde atua ao lado de Robert Downey Jr.

'Anatomia de Grey', vale sublinhar, foi recentemente renovada para a 21.ª temporada, tendo estreado em 2005.

