Hollywood está de luto pela morte do filho de Regina King, Ian Alexander Jr. O jovem, de 26 anos, era fruto do antigo casamento de Regina com o produtor Ian Alexander Sr., de 65 anos.

Desde que a notícia se tornou pública que diversas celebridades quiseram prestar uma homenagem ao jovem nas redes sociais, demonstrando o seu apoio a King.

Viola Davis, por exemplo, recorreu ao Twitter onde escreveu: "Estou aqui para te elevar e segurar. Amo-te Regina e lamento imenso".

"O meu amor, as minhas orações, o meu tudo vai para a Regina King e para a família esta noite. O meu coração está partido. A enviar-te nada mais para além de luz", notou Josh Gad.

Por seu turno, Loni Love recordou um encontro que teve com Ian. "Conheci o Ian no aniversário de Sherri Shepherd. Cozinhou e serviu a comida toda e estava uma delícia! Que jovem tão doce e talentoso.. descansa em paz".

__

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

