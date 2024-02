Reese Witherspoon, que se separou recentemente do agente de talentos Jim Toth, após 12 anos juntos, deseja conhecer "alguém especial" nos próximos meses.

A garantia é dada por fonte próxima da atriz, que disse à edição desta semana da Us Weekly que "a Reese não teve muitos encontros, mas teve alguns com amigos de amigos".

"Ela está a levar as coisas muito devagar. Num mundo ideal, adoraria conhecer alguém especial em 2024 e, eventualmente, estabelecer-se novamente, mas por enquanto não há pressão", acrescentou a mesma fonte.

De recordar que antes da relação com Toth, a atriz, de 47 anos, foi inicialmente casada com Ryan Phillippe, com quem teve dois filhos, Ava, de 24 anos, e Deacon, de 20.