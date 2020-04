Reese Witherspoon foi recentemente entrevistada no podcast 'I Weigh', de Jameela Jamil, onde falou abertamente sobre a saúde mental, nomeadamente sobre os problemas que enfrentou após ser mãe.

A estrela de Hollywood afirmou que lidou com ansiedade e chegou a desenvolver uma depressão pós-parto.

"Definitivamente tinha ansiedade, a minha ansiedade manifesta-se como depressão, então ficava realmente deprimida. O meu cérebro é como um hamster numa roda e não para. Tenho lidado com isso a minha vida inteira", afirmou.

A atriz, que é mãe de Ava, de 20 anos, Deacon, de 16, e Tennessee, de sete, recorda que no primeiro nascimento sentiu uma depressão “leve”, mas no segundo enfrentou problemas “graves” e teve de ser medicada.

“Tinha 23 anos quando nasceu o meu primeiro bebé e ninguém me explicou que quando fazes o desmame de um bebé, as tuas hormonas vão pela sanita. Senti-me mais deprimida do que em toda a minha vida”, recordou.

Felizmente, a sua terceira experiência revelou-se surpreendentemente positiva. Reese acrescentou que quando foi mãe do pequeno Tennessee não sentiu qualquer tipo de depressão.

