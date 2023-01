Para Liam Gallagher, não há dúvidas: se nos anos 90 já existissem redes sociais, todos "estaríamos na prisão" agora.

O vocalista dos Oasis respondeu a uma questão deixada por um seguidor no Twitter e que tinha curiosidade em saber o que ele considera que seria diferente caso existem as tão populares plataformas digitais no final do século XX.

"Teria sido uma treta. Estaríamos todos na prisão", atirou Liam.

Os fãs mostraram-se de acordo com esta opinião e, na mesma publicação, reforçaram esta perspetiva.

