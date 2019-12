Manuel Luís Goucha encontra-se atualmente de férias em Frankfurt, Alemanha. Ora, como é normal neste género de ocasiões, o apresentador tem vindo a partilhar com os seus admiradores nas redes sociais vários momentos da viagem que o vão marcando.

A sua última publicação no Instagram é um exemplo disto. Nela Goucha recordou os tempos de infância, durante uma visita a um museu.

"Recordei-me catraio a ver o 'Museu do Cinema' na RTP com António Lopes Ribeiro (que cheguei a entrevistar) e o maestro António Melo ao piano (museu do cinema alemão - Frankfurt)", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja!

