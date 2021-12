Nove meses depois de se terem separado, Sara Carbonero e Iker Casillas viajaram juntos para Portugal. A notícia é avançada em exclusivo pela revista espanhola 'Semana'.

O casal terá sido visto no Porto, cidade onde viveram juntos quando o antigo guarda-redes representava as cores do Futebol Clube do Porto.

A jornalista e o ex-marido ficaram hospedados no mesmo hotel, porém não sabemos se esta foi uma viagem de 'negócios' ou se poderá especular-se sobre uma possível reconciliação. A imprensa espanhola garante, para já, que esta não foi uma 'escapadinha' turística.

Da união de 10 anos entre Sara Carbonero e Iker Casillas, recorde-se, resultaram dois filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de cinco.

Leia Também: Vídeo. Cristiano Ronaldo reúne o clã Aveiro em Manchester para o Natal