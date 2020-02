Kendall Jenner e o jogador de basquetebol Ben Simmons parecem ter retomado o namoro, que deram por terminado em maio de 2019.

As suspeitas de reconciliação surgiram quando os dois foram vistos juntos ainda no final do ano e voltaram agora a ganhar nova força. Em causa está o facto de Kendall ter sido fotografada ao lado dos pais do atleta nos bastidores de um jogo onde este participou.

Leia Também: Kendall Jenner revela qual dos sobrinhos é o mais estiloso