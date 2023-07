Joe Biden foi recebido esta segunda-feira, dia 10 de julho, no Castelo de Windsor pelo rei Carlos III para uma reunião. O presidente dos Estados Unidos e o soberano britânico apertaram as mãos à chegada do mandatário norte-americano antes de assistirem a uma banda tocar os hinos dos dois países.

Após esse momento foi registada uma quebra de protocolo por parte de Biden, algo que, de acordo com especialistas, não terá sido relevante para Carlos III.

Enquanto conversavam, o presidente colocou a mão nas costas do rei, um gesto desaconselhado, uma vez que o protocolo prevê que o contacto físico deve ser iniciado pelo elemento da realeza e nunca pelo visitante.

No entanto, o rei não terá ficado incomodado com a situação, algo que foi salientado por fonte do Palácio do Buckingham à imprensa britânica, que garantiu que o soberano britânico estava "totalmente confortável" com a situação.

Carlos III e Joe Biden © Getty Images

De recordar que esta foi a primeira vez que o monarca inglês e o presidente norte-americano se encontraram formalmente desde o passado dia 6 de maio, data da coroação do rei Carlos III, um momento histórico que decorreu na Catedral de Westminster, em Londres.