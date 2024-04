Rebel Wilson revelou que um membro da família real britânica a convidou para uma festa que envolvia "orgias" e "drogas".

A revelação é feita no novo livro de memórias da estrela de Hollywood, de 44 anos, no qual detalhou o convite que surgiu em 2014.

"Recebi um convite de última hora para uma festa de um bilionário da área da tecnologia - o homem que me convidou, que é o número 15 ou 20 da linha de sucessão ao trono britânico. Ele disse ao meu amigo que 'precisavam de mais mulheres'", relata.

Wilson afirma que a localização da festa era num rancho perto de Los Angeles e que o tema era a época medieval.

"A festa era uma loucura. Os homens lutavam entre si montados a cavalo e as mulheres estavam vestidas de sereia na piscina... A propriedade era enorme, e porque se demorava um pouco a lá chegar foi dado um quarto a cada pessoa para passar lá a noite", continua.

A certo momento, Rebel conta que um dos convidados surgiu com uma bandeja repleta de "doces" que na verdade eram droga.

"Virei-me para o guionista com quem tinha falado e ele, confuso, diz-me 'oh, é para a orgia... as orgias normalmente começam desta forma'", relembra.

Nesse momento, Rebel percebeu de imediato porque eram necessárias mais mulheres. "Nem preciso de dizer que agarrei no meu vestido medieval e saí de lá o mais rápido que consegui", completa.

Leia Também: Rebel Wilson diz que não volta a contracenar com Sacha Baron Cohen