As pausas dos ensaios do 'Dança com as Estrelas' são momentos de grande descontração e, sem dúvida, de muita diversão.

Esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, Raquel Tillo encontrou numa mesa o telemóvel da colega do concurso Ana Guiomar, que ainda por cima estava desbloqueado.

Com livre acesso ao dispositivo da também atriz, Raquel gravou um vídeo para o Instagram de Ana. "Gostamos de uma mulher que confia no universo, que deixa o telemóvel desbloqueado numa mesa, à toa. O que não sabes, Guiomar, é que devias sempre desconfiar, até dos teus amigos", brincou.

Momentos depois, Ana recuperou o telemóvel e gravou um novo vídeo, no qual diz: "Eu confio de olhos fechados em mim e no meu telemóvel, confio em tudo e não tenho medo de nada, não tenho nada a esconder".

Veja estas partilhas na galeria.

Leia Também: Há mais um concorrente do 'Dança com as Estrelas' que vai ser pai