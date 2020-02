A artista recorreu as redes sociais para partilhar publicamente a sua opinião em relação à prestação do ator no filme 'Joker'.

Depois de ter sido muito elogiado pela sua prestação no filme 'Joker', Joaquin Phoenix recebeu na noite deste domingo, em Los Angeles, o de Melhor Ator. Um reconhecimento que foi destacado por Raquel Tavares, que fez questão de recorrer à sua página no Instagram para elogiar a prestação do artista. "Ele foi muito mais do que um brilhante ator. Ele viveu o lugar sombrio daqueles que são obrigados a viver escondidos, porque a sociedade é preconceituosa, porque não há o esclarecimento necessário e porque 'altruísmo' deixou de fazer parte dos valores básicos do ser-humano. O 'Joker' vive ao nosso lado. TODOS temos um 'Joker' na nossa vida. Cabe-nos estar atentos e tentar entendê-los, incluí-los e muitas vezes, salvá-los", começou por escrever na rede social. "A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse", citou de seguida, acrescentando ainda: "Enquanto assim for, continuaremos hipocritamente a achar que não temos responsabilidade por essas pessoas que, em silêncio e na mais perigosa solidão, vão desistindo de viver". Uma mensagem onde a sua admiração por Joaquin Phoenix não passa despercebida. "Todo o meu respeito e admiração por este homem que com a sua arte inquestionável, abriu um pouco a porta daquela que para mim é a doença do século XXI e que (espantem-se) mata milhares de pessoas, todos os dias", rematou. Leia Também: É oficial! Raquel Tavares integra o elenco da série 'Golpe de Sorte'