Com o aumento de casos infetado com Covid-19 surgiu uma corrida às máscaras de proteção. Contudo, tendo estas se esgotado em muitos lados, Raquel Tavares acabou por publicar um vídeo no qual se ensinava a fazer uma máscara em casa, de forma artesanal.

Mais tarde, tal como a própria o referiu na sua conta de Instagram, decidiu eliminar este mesmo vídeo na sequência da recomendação de profissionais de saúde.

"Nenhuma máscara 'improvisada' tem os requisitos necessários para a finalidade das mesmas", lê-se na publicação de Raquel.

Ora veja:

Leia Também: José Castelo Branco fala do seu dia a dia e revela: "Peso 57 Kg".