O rapper Skepta confirmou o fim do seu namoro com a cantor Adele através da sua nova música - 'Mic Check'. Esta foi a forma que o músico encontrou para confirmar os rumores, garante a imprensa internacional.

O tema lançado recentemente fala sobre a dificuldade em conseguir gerir relações amorosas entre e com celebridades.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o tema não só confirma o fim do namoro como também mostra que este não está a saber lidar da melhor forma com a rutura.

Recorde-se que o romance entre Adele e Skepta tornou-se público em outubro do ano passado. Meses antes desta paixão pela cantora, o rapper tinha mantido um breve relacionamento com a antiga modelo Naomi Campbell e também ela é mencionada no tema.

Siga o link

Leia Também: Samantha Fox e a namorada estão noivas