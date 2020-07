A rainha Sónia da Noruega esteve de parabéns este domingo, dia 5, pelas 83 primaveras. Uma data que celebrou com a família mais chegada na casa de campo da família, em Mågerø, no sul do país, como nota a revista Hello.

Como mostrou nas redes sociais, a monarca desfrutou de um agradável almoço ao ar livre, rodeada pela natureza, na companhia dos seus entes mais queridos.

A rainha aparece então na companhia do marido, o rei Harald V, pelos dois filhos, o príncipe Haakon e a princesa Martha Louise, pela nora, a princesa Mette-Marit, e por quatro dos seus cinco netos.

Ora veja.

