Quase uma semana depois de ter regressado à Grécia, a rainha emérita Sofía terminou a primeira semana da viagem - que teve como motivo principal o 81.º aniversário do seu irmão, rei Constantino - com um encontro especial.

Antes de abandonar o país natal, a monarca espanhola esteve reunida com Katerina Sakellaropoulou, presidente da Grécia.

Nota a revista Hola que o encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 4, no Palácio Presidencial de Atenas, e serviu para discutir temas relacionados com a "pandemia e outros desafios modernos", nomeadamente a proteção do meio ambiente.

