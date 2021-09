A propósito do Dia Internacional da Limpeza das Praias, a rainha Sofía esteve este fim de semana na praia de Almadraba, em Alicante, para apoiar uma campanha solidária.

Este é já o quarto ano em que a mãe do rei Felipe VI se envolve na iniciativa organizada pelo projeto LIBERA.

Vestida e calçada com o máximo conforto, a rainha emérita, de 82 anos, pôs mãos à obra e ajudou a recolher lixo do areal. Veja as imagens na galeria.

