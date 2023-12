A rainha Sílvia da Suécia celebra este sábado, dia 23 de dezembro, o seu 80.º aniversário, uma data que comemora na companhia do marido, dos três filhos, noras, genros e dos oito netos.

Os mais novos da família prepararam uma surpresa e cantaram os parabéns à avó, um momento que a Casa Real deixou registado nas redes sociais.

As oito crianças - Alexander, Oscar, Nicolas, Gabriel, Estelle, Adrienne, Leonore e Julian (da esquerda para a direta na foto) - com chapéus de festa na cabeça, cantaram os parabéns à rainha e, no final, sopraram as velas em conjunto com a avó.

A Casa Real partilhou uma fotografia e um pequeno vídeo do momento, em que Sílvia não conteve a alegria de celebrar com os mais novos.

