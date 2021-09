No último fim de semana, a rainha Rania da Jordânia participou numa caminhada do Jordan Trail - percurso de 675 quilómetros ao longo do rio Jordão - e destacou o momento nas redes sociais.

"Rodeada de natureza impressionante e hospitalidade genuína", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece na floresta de Birgues.

De calças e camisa larga, a mulher do rei Abdullah apareceu na faceta mais descontraída junto de um grupo de jovens. Ora veja.

