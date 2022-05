A rainha Rania da Jordânia está de luto com a morte do pai, Faisal Al-Yasin, que morreu na última sexta-feira, aos 88 anos.

A mulher do rei Abdullah II deu a notícia nas redes sociais com a partilha de uma fotografia do pai acompanhada da mensagem: "Meu querido pai, descansa em paz".

Em memória de Faisal, a corte anunciou sete dias de luto, mas não adiantou quais as causas da morte.

Leia Também: Isabel II, a rainha acidental que continua a fazer história