Lady Colin Campbell, uma autora de 70 anos que escreveu um livro acerca de Harry e Meghan Markle, referiu nesta obra que o facto da ex-atriz ser mestiça abonou a favor desta, sobretudo em relação à rainha Isabel II. Segundo a própria, a monarca britânica nunca desejou que o neto se casasse com uma "estrela de Hollywood branca", e portanto, com mania de 'diva'. Campbell nota que na perspetiva de sua majestade a identidade de Meghan "tornaria a monarquia representativa com um reflexo multicultural, de uma forma que uma atriz branca nascida na Califórnia de uma série popular nunca tornaria". "Como um príncipe me disse uma vez, 'se a Meghan não fosse mestiça, ela nunca teria permitido o casamento. Foi a coisa mais importante que jogou a seu favor'", fez ainda saber. O livro 'Meghan And Harry: The Real Story' já está disponível. Leia Também: Meghan Markle acredita que o seu destino estava traçado. O motivo