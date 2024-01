Esta terça-feira, 30 de janeiro, a rainha Máxima dos Países Baixos visitou as instalações da Alles OK? (Everything OK?), uma linha de apoio, em Nijmegen, Holanda.

A visita surgiu a propósito do papel da monarca enquanto presidente honorária da MindUS, que desenvolve programas para jovens a nível da saúde mental.

Para a ocasião, Máxima recuperou um vestido do seu roupeiro, nomeadamente um modelo de Claes Iversen. O tom, azulão, é ideal para as mulheres de cabelo loiro, uma vez que evidencia o tom.

A rainha conjugou o vestido com carteira Chanel e stilletos Gianvito Rossi.

