A rainha Letizia terminou a viagem humanitária ao Paraguai e, mesmo depois de ter sido criticada por usar o colete vermelho da Agência Espanhola de Cooperação Internacional, a monarca recusou-se a tirá-lo.

O último dia no Paraguai ficou marcado por um almoço na residência presidencial com o presidente Mario Abdo Benítez e a primeira-dama Silvana López.

Mesmo na hora da despedida, a mulher do rei Felipe VI fez questão de continuar com o colete vestido, combinando-a com básicos simples.

Recorde-se que a deputada paraguaia Celeste Amarilla teceu comentários polémicos sobre a rainha Letizia, criticando-a pelo estilo informal durante a visita. "Merecíamos um dos vestiditos que tem no seu closet e não o colete vermelho que usa o seu segurança e a sua secretária", afirmou em plena Câmara de Deputados.

