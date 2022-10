Hoje à noite serão entregues os Prémios Princesa das Astúrias, uma das cerimónias mais importantes para a família real espanhola.

No âmbito da preparação do evento, a rainha Letizia, juntamente com as filhas e o marido, marcou presença num compromisso esta manhã, ocasião para a qual decidiu reutilizar um dos seus vestidos.

Segundo a revista Hola!, a monarca espanhola estreou o vestido da marca espanhola Cherubina há três anos, em Windsor, durante um encontro com a rainha Isabel II.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Infanta Sofia usa saltos altos pela primeira vez em evento público