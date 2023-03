Na tarde desta quinta-feira, 30 de março, o rei Felipe VI e a rainha Letizia presidiram o Círculo de Belas Artes, em Madrid, no âmbito de um evento comemorativo do centenário da inauguração da primeira Casa do Livro.

Para a ocasião, a soberana espanhola apostou num visual assimétrico, composto por calças e camisola de alfaiataria, da Zara.

O conjunto, de cor vibrante, é um dos favoritos do roupeiro da soberana, uma vez que realça o bronzeado.

O visual, note-se, já não está à venda, uma vez que pertence à coleção de 2019, conforme destaca a revista Hello!.

Leia Também: Rainha Maxima dos Países Baixos surpreende com estilo à 'Top Gun'